Новый флагман Xiaomi 12 Pro приедет в Россию не скоро, но о нём уже рассказали в обзоре

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Новый флагман Xiaomi 12 Pro приедет в Россию не скоро, но о нём уже рассказали в обзореОн считается самым мощным смартфоном во всём мире
На YouTube-канале «808» перечислили главные особенности недавно вышедшей модели Xiaomi 12 Pro.
Ведущий YouTube-канала «808» Ким Коршунов обозначил главные достоинства и недостатки нового флагмана Xiaomi 12 Pro.
- Распаковка. На самой презентации Xiaomi представил три модели: Xiaomi 12X, 12, 12 Pro. Сейчас данный смартфон продаётся только в Китае. В комплект входят, помимо телефона, чехол, зарядка в 120 Вт.
- Внешний вид. Аппарат удобно лежит в руке, имеет довольно строгий дизайн.
- Звук. Это первый в мире смартфон, где установлены четыре динамика. При этом здесь стереодинамики Harman/Kardon, есть поддержка Dolby Atmos, Hi-Res Audio.
- «Начинка». Работает Xiaomi на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 1, имеет ОЗУ ёмкостью 8/12 ГБ LPDDR5, 128/256 ГБ памяти UFS 3.1. Может похвастаться устройство также улучшенной системой охлаждения.
При этом согласно результатам теста на троттлинг смартфон почти сразу же снижает производительность графического ускорителя более чем на 40 процентов. Кроме того, любители игр, которые уже протестировали модель, отмечают, что держит 60 к/с аппарат лишь первые 15-30 минут, а дальше возникают просадки кадров. Следовательно, долго играть с максимально возможным числом кадров на Xiaomi 12 Pro не получится.
В Antutu телефон получил 1 070 033 баллов. Это означает, что он является пока что самым мощным в мире.
- Аккумулятор. Имеет ёмкость в 4600 мА*ч. Есть также у смартфона проводная зарядка в 120 Вт, беспроводная в 50 Вт и риверсивная в 10 Вт. Заряжается аппарат очень быстро: до 100 процентов всего за 18 минут.
- Дисплей. Установлен здесь самый топовый экран: LTPO AMOLED, диагональ - 6,73 дюйма, частота обновления - 120 Гц. Сам по себе экран изогнутый.
- Камеры. Есть четыре модуля: основной (50 МП), телефото (50 МП), широкоугольный (50 МП), фронтальный (32 МП). Смартфон имеет улучшенную функцию стабилизации изображения. Примеры фото вы можете увидеть ниже.
- Ещё из интересного. Установлен здесь Android 12. Есть поддержка NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 5G. В то же время влагозащита у аппарата отсутствует.
- Цены. Пока что можно говорить о стоимости устройства в Китае. Так, версия с 8/128 ГБ продаётся за 54 100 рублей, с 8/256 ГБ - за 57 600 рублей, с 12/256 ГБ - за 62 200 рублей.
Источник: 808