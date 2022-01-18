Новый флагман Xiaomi 12 Pro приедет в Россию не скоро, но о нём уже рассказали в обзоре

«Начинка». Работает Xiaomi на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 1, имеет ОЗУ ёмкостью 8/12 ГБ LPDDR5, 128/256 ГБ памяти UFS 3.1. Может похвастаться устройство также улучшенной системой охлаждения.

При этом согласно результатам теста на троттлинг смартфон почти сразу же снижает производительность графического ускорителя более чем на 40 процентов. Кроме того, любители игр, которые уже протестировали модель, отмечают, что держит 60 к/с аппарат лишь первые 15-30 минут, а дальше возникают просадки кадров. Следовательно, долго играть с максимально возможным числом кадров на Xiaomi 12 Pro не получится.

В Antutu телефон получил 1 070 033 баллов. Это означает, что он является пока что самым мощным в мире.

Аккумулятор. Имеет ёмкость в 4600 мА*ч. Есть также у смартфона проводная зарядка в 120 Вт, беспроводная в 50 Вт и риверсивная в 10 Вт. Заряжается аппарат очень быстро: до 100 процентов всего за 18 минут.

Дисплей. Установлен здесь самый топовый экран: LTPO AMOLED, диагональ - 6,73 дюйма, частота обновления - 120 Гц. Сам по себе экран изогнутый.