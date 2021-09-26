Новый флагман Xiaomi 12 выйдет позже ожидаемого, но первым получит топовый процессор Snapdragon 898

Как оказалось, китайский производитель решил перенести его презентацию и релиз на 2022 год. Но, по сообщениям Equal Leaks, даже несмотря на это, именно грядущий Xiaomi 12 станет первым телефоном, в основу которого ляжет новейший флагманский чип Qualcomm — Snapdragon 898.

Что интересно, этот же SoC приписывают и другому дебютанту начала 2022-го — Samsung Galaxy S22. Его выход ожидается в январе следующего года. А это значит, что Xiaomi придётся сделать многое для того, чтобы выпустить свой аппарат раньше корейского конкурента.

Помимо Snapdragon 898, Xiaomi 12 приписывают новейшей Super AMOLED-дисплей последнего поколения E5 от Samsung. Он должен получить поддержку частоты обновления 120 Гц. Также, в теории, смартфон должен получить тройную камеру, главный модуль в котором получит разрешение 50 Мп.