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Вчера 21:17

Новый флагман Xiaomi Mi 11 оказался полон конструктивных недостатков

Это стоит узнать перед покупкой
Издание Gizmochina перечислило недостатки флагмана Xiaomi Mi 11 — первого смартфона на новом процессоре Snapdragon 888. Устройство оказалось полно конструктивных недостатков. Есть у него и баги, которые решаются программным способом.

Как обнаружили журналисты, Xiaomi Mi 11:

  • внезапно выключается во время использования;
  • «ломает» приложение камеры во время съёмки;
  • не загружает некоторые игры должным образом, можно увидеть пиксельный экран;
  • имеет проблему с перегревом процессора. Устройство не может использовать всю вычислительную мощность Snapdragon 888, так как происходит снижение тактовой частоты для контроля нагрева;
  • имеет среднюю производительность камеры;
  • в кожаном варианте дребезжит при воспроизведении звука через динамики.

Конечно, обновления программного обеспечения могут решить некоторые из вышеперечисленных проблем.