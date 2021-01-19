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Вчера 21:17
Новый флагман Xiaomi Mi 11 оказался полон конструктивных недостатков
Это стоит узнать перед покупкой
Издание Gizmochina перечислило недостатки флагмана Xiaomi Mi 11 — первого смартфона на новом процессоре Snapdragon 888. Устройство оказалось полно конструктивных недостатков. Есть у него и баги, которые решаются программным способом.
Как обнаружили журналисты, Xiaomi Mi 11:
- внезапно выключается во время использования;
- «ломает» приложение камеры во время съёмки;
- не загружает некоторые игры должным образом, можно увидеть пиксельный экран;
- имеет проблему с перегревом процессора. Устройство не может использовать всю вычислительную мощность Snapdragon 888, так как происходит снижение тактовой частоты для контроля нагрева;
- имеет среднюю производительность камеры;
- в кожаном варианте дребезжит при воспроизведении звука через динамики.
Конечно, обновления программного обеспечения могут решить некоторые из вышеперечисленных проблем.