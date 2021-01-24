Новый флагман Xiaomi Mi 11 Pro удивит характеристиками камеры

Инсайдер рассказал, что Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащён датчиком изображения Sony IMX766. Это 50-Мп сенсор. Он будет выступать в качестве основного в смартфоне. Ранее IMX766 устанавливали лишь в камерофоне Oppo Reno 5 Pro+.

Помимо этого в системе камер Mi 11 Pro будет ультраширокоугольный модуль с системой оптической стабилизации. Также будет 48-Мп сенсор с пятикратным зумом. Упоминается помимо прочего 120-кратный цифровой зум.

Скорее всего, Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 888 SoC. Когда именно состоится анонс смартфона, неизвестно.