Новый флагман Xiaomi Mi 11 разобрали

Зак показал, что если снять с устройства заднюю панель, то можно увидеть большую медную зарядную панель. Именно она позволяет Mi 11 заряжаться без проводов и поддерживать мощность до 50 Вт. Также Зак продемонстрировал любопытные зелёные винты в корпусе телефона.

Блок камеры изнутри сделан из металла. Батарея Mi 11 ёмкостью 4600 мАч, судя по всему, состоит из двух частей, хоть и выглядит цельной. Такая интересная конструкция обеспечивает более высокую скорость перезарядки. В целом, изъять аккумулятор оказалось достаточно просто.

Также Зак обратил внимание на продвинутую систему охлаждения, включающую в себя много меди, термопасту, графитовые плёнки.