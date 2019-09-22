Новый флагман Xiaomi оказался более "живучим", чем предыдущее поколение

Компанией был проведен тест, который сравнивает автономность двух устройств Mi 9 и Mi 9 Pro 5G. Результаты были занесены в таблицу и опубликованы компанией.Тест включается себя обычный сценарий использования смартфонов: проигрывание музыки, просмотр видеороликов, игры, навигацию, а также использование камеры и видеозвонки. Тестирование автономности проводилось в течении 7 часов. В конце эксперимента процент заряда Mi 9 снизился до 4%, тогда как у Mi 9 Pro 5G он оказался равным 21%.