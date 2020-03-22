Новый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro получит «супер Bluetooth» с дальностью 400 метров

Мы уже знаем, что Redmi K30 Pro будет поддерживать запись видео в 8K, оснащён квадрокамерой и экраном частотой обновления 60 ГЦ. Теперь же нам стало известно ещё и о поддержке смартфоном Super Bluetooth наряду с Bluetooth 5.1. В тизере сказано, что дальность соединения с новой технологией увеличивается до 400 метров. У Bluetooth 5.1, вообще-то, радиус действия составляет 240 метров. То есть Redmi K30 Pro почти в два раза обойдёт этот предел.

Как компания этого добилась, она, конечно, пока не рассказала.