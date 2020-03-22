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Новый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro получит «супер Bluetooth» с дальностью 400 метров
У обычного Bluetooth 5.1 дальность равна 240 метрам
Уже через два дня состоится презентация ожидаемых Xiaomi Redmi K30 Pro. Сейчас, конечно, компания вовсю публикует рекламные плакаты по новинке. Согласно одному из них, новый флагман получит «супер Bluetooth» с дальностью 400 метров.
Мы уже знаем, что Redmi K30 Pro будет поддерживать запись видео в 8K, оснащён квадрокамерой и экраном частотой обновления 60 ГЦ. Теперь же нам стало известно ещё и о поддержке смартфоном Super Bluetooth наряду с Bluetooth 5.1. В тизере сказано, что дальность соединения с новой технологией увеличивается до 400 метров. У Bluetooth 5.1, вообще-то, радиус действия составляет 240 метров. То есть Redmi K30 Pro почти в два раза обойдёт этот предел.
Как компания этого добилась, она, конечно, пока не рассказала.