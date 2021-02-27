Новый флагман Xiaomi Redmi K40 разобрали

«Вскрытие» показало, что за задней панелью смартфона находится много клея. Так что без нагрева снять крышку не получится.

Внутри смартфона находится несколько дополнительных защитных плёнок. Авторы ролика рассмотрели главную камеру Redmi K40 с четырьмя сенсорами. Каждый из них подключается отдельно — с помощью отдельных кабелей.

Видео также показывает новый сенсор, который автоматические регулирует цветовую температуру экрана. Этот датчик даже больше, чем фронтальная камера.

В Redmi K40 радует наличие отдельной платы с разъёмом USB-C. Это значит, что порт будет легко заменить, в случае чего. Также обращается внимание на тепловую трубку под экраном. Аналогичная технология используется в Xiaomi Mi 11, и есть вопросы к её эффективности.