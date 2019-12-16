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Новый флагманский процессор Snapdragon 865 оставил позади конкурентов
В чём-то опережает даже Apple A13
Недавно Qualcomm представила новую однокристальную систему Snapdragon 865. Скоро она должна выйти на рынок в составе флагманских смартфонов. В сети уже появились результаты тестов платформы, и они впечатляют.
В AnTuTu процессор, судя по скриншоту, набрал 568 919 баллов. А это больше, чем у той же Apple A13. Конечно же, про платформу предыдущего поколения — Snapdragon 855 и упоминать не стоит. Новинка тут явно выигрывает.
Gizmochina
Помимо AnTuTu Snapdragon 865 протестировали в Geekbench 5. В многоядерном тесте однокристальная система уверенно держится на уровне с Apple A13, а в одноядерном чуть-чуть ей уступает. В тесте Speed Test обе платформы тоже выступили на равных.
Конечно, пока это результаты тестов эталонного устройства. Реальные показатели могут и отличаться. Тем не менее, можно сказать, что смартфоны на Snapdragon 865 получатся мощными.