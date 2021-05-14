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Новый флагманский смартфон Honor может получить поддержку быстрейшей 100-Вт зарядки
Honor 50 Pro
В сети появились новые подробности о первом после отделения от Huawei флагманском смартфоне Honor. Сообщается, что новинка получит поддержку быстрейшей 100-Вт зарядки.
Как сообщает известный инсайдер Digital Chat Station, два смартфона Honor 5G получили сертификацию китайского 3C. Эти устройства имеют модельные номера NTH-AN00 и NRA-AN00 соответственно. Источник утверждает, что это модели Honor 50 и Honor 50 Pro.
Из базы данных сертификационного агентства следует, что младший Honor 50 будет поставляться с 66-Вт зарядным устройством. Таким же оснащался Honor V40. А вот старшая модель Honor 50 Pro получит поддержку нового 100-Вт зарядного устройства. Таким образом смартфон станет первым у бренда с таком зарядкой.
Анонс серии Honor 50 ожидается в ближайшее время.