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Сегодня в 14:30
Новый флагманский смартфон Honor получит сервисы Google
Всё благодаря отсоединению от Huawei
Официальный немецкий аккаунт Honor подтвердил, что грядущие флагманские смартфоны серии Honor 50 получат сервисы Google. Это стало возможным благодаря тому, что Huawei продала бренд, и он больше не связан с компанией, находящейся под санкциями США.
Ранее сегодня мы узнали, что независимый бренд Honor договорился о стратегическом партнёрстве с Qualcomm. Теперь СМИ пишут, что в глобальных версиях смартфонов Honor будут предустановлены сервисы Google.
Honor пока не выпустила официальное заявление по этому поводу, но мы можем полагаться на информацию в Twitter-аккаунте HonorDE. Вероятно, в скором времени бренд разошлёт письма с объявлением.
Презентация Honor 50 должна состояться уже в июне. Эти смартфоны будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 778G 5G.