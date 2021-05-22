Новый флагманский смартфон Honor получит сервисы Google

Ранее сегодня мы узнали, что независимый бренд Honor договорился о стратегическом партнёрстве с Qualcomm. Теперь СМИ пишут, что в глобальных версиях смартфонов Honor будут предустановлены сервисы Google.

Honor пока не выпустила официальное заявление по этому поводу, но мы можем полагаться на информацию в Twitter-аккаунте HonorDE. Вероятно, в скором времени бренд разошлёт письма с объявлением.

Презентация Honor 50 должна состояться уже в июне. Эти смартфоны будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 778G 5G.