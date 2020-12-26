Новый флагманский смартфон Honor позаимствует внешность у Huawei P40 Pro

Постер опубликовали в китайской соцсети Weibo. По рендеру понятно, что Honor V40 получит экран с закруглёнными краями. То есть дисплей будет немного «сползать» на боковые грани. Аналогичный дизайн был у Huawei P40 Pro.

К сожалению, весь корпус Honor V40 мы увидеть не можем. На постере видно только его слот под SIM-карты и разъём USB-C.

По слухам, Honor V40 получит 6,72-дюймовый дисплей разрешением FHD+. Ожидается, что в экране будет вырез под двойную фронтальную камеру. Работать устройство будет на процессоре Dimensity 1000+.