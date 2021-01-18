Новый флагманский смартфон Honor V40 окажется значительно дешевле аналогичных Samsung или Huawei

В сеть слили изображение накладной со склада смартфонов. В ней указана цена базовой модели Honor V40 — $617.

Цены на Galaxy S21, например, начинаются с $799. Huawei Mate 40 же в базовой версии предлагается за примерно $1065.

Напомним, по слухам стандартный Honor V40 получит мощнейший у MediaTek процессор Dimensity 1000+, 6,72-дюймовый OLED экран частотой обновления 120 Гц, поддержку быстрой 66-Вт зарядки, двойную фронталку и тройную основную камеру. Дебют смартфона ожидается 22 января.