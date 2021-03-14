Новый флагманский смартфон Huawei P50 показали на видео

Источники также сообщили некоторые подробности о смартфоне. По их информации, Huawei P50 получит дисплей диагональю 6,3 дюйма. Рамка тут будет металлической, а заднюю панель сделают стеклянной. Также источник указал габариты устройства. Они составляют 156,7 x 74 x 8,3 мм.

Необычнее всего тут выглядит основная камера. Информаторы говорят, что Huawei P50 может стать первым смартфоном с датчиком изображения оптического формата 1 дюйм.