Новый флагманский смартфон Huawei стал лучшим в мире по качеству камеры

Итак у Mate 40 Pro тройная система камер. Состоит из основного 50-Мп датчика, ультраширокоугольного модуля на 20 Мп, телеобъектива (12 Мп).

Особенно специалисты DxOMark оценили динамический диапазон камеры. Она отлично распознаёт и передаёт одновременно светлые и тёмные детали снимка даже в условиях низкой освещённости. Эксперты считают, что Mate 40 Pro — это отличный вариант для ночных съёмок.

Камера смартфона также хорошо справляется с шумом на фотографиях. Специалисты отметили натуральность эффекта боке в портретах.

Из минусов камеры Mate 40 Pro назвали сравнительно узкое поле зрения в ультраширокоугольной камере и некоторые артефакты.

Что касается селфи-камеры, то и тут смартфон стал лидером рейтинга. Эксперты DxOMark дали фронталке 104 балла.