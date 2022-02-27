Новый флагманский смартфон из «не максимальных»: iPhone 13 Pro или Samsung S22+?Выяснили на YouTube-канале «Честный блог»
Ведущий канала «Честный блог» протестировал iPhone 13 Pro и Samsung S22+ по качеству фото и видео. В основном результаты лучше давало устройство компании Apple.
Первым делом эксперт проверил качество видеосъёмки. Фронтальная камера вечером в кинорежиме работает лучше у iPhone: и в плане детализации, и в плане цветопередачи (у Samsung картинка получается желтоватого оттенка), и в плане засветов, и в плане угла обзора (у iPhone 13 Pro он шире).
В Full HD 30 к/с в вечернее время также видны на S22+ засветы в отличие от iPhone, то же самое по деталям. В то же время на устройстве Apple заметно много бликов.
При съёмке на широкоугольный объектив выигрывает Samsung, так как деталей на нём видно чуть больше и стабилизация лучше. Однако вот с засветами S22+ не справляется в отличие от iPhone.
Днём в 4К 60 к/с стабилизация у Samsung уже хуже, чем была вечером. Цветопередача у устройств немного разная: у iPhone всё сероватого оттенка, а у S22+ - голубоватого. При трёхкратном увеличении немного больше деталей оказывается при этом на iPhone 13 Pro, как и при девятикратном. Вместе с тем ночью более чёткую картинку даёт при увеличении Samsung.
В помещении в Full HD 30 к/с лампа лучше отображается на iPhone, как и неоновая надпись на стене. Другими словами, устройство Apple даёт более детализированное изображение с меньшим количеством шумов. Также чуть получше работает стабилизация на iPhone 13 Pro, хотя эта разница незначительная по сравнению с Samsung S22+. Широкоугольная камера в тёмном помещении работает при этом в обоих случаях примерно одинаково.
В кинорежиме на основную камеру в помещении картинка на Samsung выходит более белая, на iPhone - желтоватая. Кроме того, на iPhone заметна в этом случае лёгкая дымка.
В целом можно сказать, что на Samsung и на iPhone днём видео будет получаться примерно одинаковое по качеству. Однако в 4К 60 к/с чуть больше деталей всё же будет на iPhone, как и при использовании зума. А вот вечером ситуация другая. При трёхкратном увеличении победителем оказывается iPhone 13 Pro, при девятикратном - Samsung S22+, также на последнем хорошая стабилизация. В то же время на iPhone отсутствуют засветы, которых на Samsung довольно много. В помещении широкоугольная камера имеет плохую стабилизацию, но картинку при этом она выдаёт лучше, чем S22+. Предпочтение ведущий с точки зрения видео отдал бы iPhone 13 Pro.
Далее эксперт перешёл к сравнению фото. В вечернее время снимки архитектуры получаются более желтоватыми на Samsung, а на iPhone - белыми (то есть баланс белого у второго лучше). Детализация же лучше оказывается на смартфоне Apple. То же самое касается и трёхкратного увеличения. При этом временами более сильные засветы на снимках встречаются на iPhone 13 Pro, а вот шумов больше на S22+.
В ночном режиме картинка на iPhone получается зеленоватого оттенка, на Samsung цветопередача более реалистичная. Однако по детализации здесь выигрывает всё же iPhone 13 Pro.
В целом же по съёмке фотографий в вечернее время лидирует, по мнению ведущего, iPhone. В том числе и при трёхкратном или десятикратном увеличении, хотя он сильнее засвечивает снимки.
После этого специалист рассмотрел портретные снимки. На основную камеру на Samsung в помещении они получаются немного пересвеченными, а по деталям чуть лучше справляется iPhone. Также задний план засвечивается именно на S22+ в отличие от iPhone 13 Pro. При использовании телеобъектива iPhone 13 Pro выдаёт более контрастные фото с большим количеством деталей.
При съёмке на улице iPhone делает лицо светлее и как бы вытягивает его, волосы тоже оказываются чуть светлее. Подобного не происходит на Samsung, поэтому на нём фотография получается темнее. По детализации лучше тоже справляется iPhone.
Днём более светлые фото архитектуры выходят на Samsung, немного потемнее - на iPhone. Кроме того, на смартфоне от Apple снимки получаются синеватого оттенка. По детализации аппараты близки, но зачастую на основную камеру лучше фотографии получаются на iPhone.
Селфи-снимки могут получаться на iPhone пересвеченными по сравнению с Samsung. Кроме того, HDR и детали в сложных условиях тоже лучше оказываются на S22+.
Ведущий Филипп Беликов в целом заключил, что iPhone сейчас превосходит Samsung во всех сценариях. Поэтому S22+ всё же нужно в плане работы камер дорабатывать.