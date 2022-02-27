Новый флагманский смартфон из «не максимальных»: iPhone 13 Pro или Samsung S22+?

Ведущий канала «Честный блог» протестировал iPhone 13 Pro и Samsung S22+ по качеству фото и видео. В основном результаты лучше давало устройство компании Apple.

Первым делом эксперт проверил качество видеосъёмки. Фронтальная камера вечером в кинорежиме работает лучше у iPhone: и в плане детализации, и в плане цветопередачи (у Samsung картинка получается желтоватого оттенка), и в плане засветов, и в плане угла обзора (у iPhone 13 Pro он шире).

В Full HD 30 к/с в вечернее время также видны на S22+ засветы в отличие от iPhone, то же самое по деталям. В то же время на устройстве Apple заметно много бликов.

При съёмке на широкоугольный объектив выигрывает Samsung, так как деталей на нём видно чуть больше и стабилизация лучше. Однако вот с засветами S22+ не справляется в отличие от iPhone.

Днём в 4К 60 к/с стабилизация у Samsung уже хуже, чем была вечером. Цветопередача у устройств немного разная: у iPhone всё сероватого оттенка, а у S22+ - голубоватого. При трёхкратном увеличении немного больше деталей оказывается при этом на iPhone 13 Pro, как и при девятикратном. Вместе с тем ночью более чёткую картинку даёт при увеличении Samsung.

В помещении в Full HD 30 к/с лампа лучше отображается на iPhone, как и неоновая надпись на стене. Другими словами, устройство Apple даёт более детализированное изображение с меньшим количеством шумов. Также чуть получше работает стабилизация на iPhone 13 Pro, хотя эта разница незначительная по сравнению с Samsung S22+. Широкоугольная камера в тёмном помещении работает при этом в обоих случаях примерно одинаково.

В кинорежиме на основную камеру в помещении картинка на Samsung выходит более белая, на iPhone - желтоватая. Кроме того, на iPhone заметна в этом случае лёгкая дымка.

В целом можно сказать, что на Samsung и на iPhone днём видео будет получаться примерно одинаковое по качеству. Однако в 4К 60 к/с чуть больше деталей всё же будет на iPhone, как и при использовании зума. А вот вечером ситуация другая. При трёхкратном увеличении победителем оказывается iPhone 13 Pro, при девятикратном - Samsung S22+, также на последнем хорошая стабилизация. В то же время на iPhone отсутствуют засветы, которых на Samsung довольно много. В помещении широкоугольная камера имеет плохую стабилизацию, но картинку при этом она выдаёт лучше, чем S22+. Предпочтение ведущий с точки зрения видео отдал бы iPhone 13 Pro.

Далее эксперт перешёл к сравнению фото. В вечернее время снимки архитектуры получаются более желтоватыми на Samsung, а на iPhone - белыми (то есть баланс белого у второго лучше). Детализация же лучше оказывается на смартфоне Apple. То же самое касается и трёхкратного увеличения. При этом временами более сильные засветы на снимках встречаются на iPhone 13 Pro, а вот шумов больше на S22+.

В ночном режиме картинка на iPhone получается зеленоватого оттенка, на Samsung цветопередача более реалистичная. Однако по детализации здесь выигрывает всё же iPhone 13 Pro.

В целом же по съёмке фотографий в вечернее время лидирует, по мнению ведущего, iPhone. В том числе и при трёхкратном или десятикратном увеличении, хотя он сильнее засвечивает снимки.