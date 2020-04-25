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Новый флагманский смартфон Meizu получит большой ёмкий аккумулятор и быструю память
Его анонсируют 8 мая
Новый флагманский смартфон Meizu получит большой ёмкий аккумулятор и быструю память. Устройство под названием Meizu 17 должны представить уже 8 мая.
Характеристиками смартфона поделилась сама Meizu, опубликовав пост в китайской социальной сети Weibo. Из него стало ясно, что Meizu 17 будет оснащён большой батареей ёмкостью 4500 мАч. Кроме того, аппарат будет поддерживать 30-ваттную быструю зарядку.
Ранее компания уже сообщала, что Meizu 17 будет работать на топовом процессоре Snapdragon 865. Также смартфон получил флеш-память типа UFS 3.1. Этот стандарт превосходит UFS 3.0 в плане скорости чтения и записи.
На прошлой неделе Meizu также поделилась тестом батареи нового флагмана и сравнила его автономность с автономностью конкурентов.