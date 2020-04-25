Новый флагманский смартфон Meizu получит большой ёмкий аккумулятор и быструю память

Характеристиками смартфона поделилась сама Meizu, опубликовав пост в китайской социальной сети Weibo. Из него стало ясно, что Meizu 17 будет оснащён большой батареей ёмкостью 4500 мАч. Кроме того, аппарат будет поддерживать 30-ваттную быструю зарядку.

Ранее компания уже сообщала, что Meizu 17 будет работать на топовом процессоре Snapdragon 865. Также смартфон получил флеш-память типа UFS 3.1. Этот стандарт превосходит UFS 3.0 в плане скорости чтения и записи.

На прошлой неделе Meizu также поделилась тестом батареи нового флагмана и сравнила его автономность с автономностью конкурентов.