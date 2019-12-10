Новый флагманский смартфон Motorola уступил по качеству камеры iPhone 2016 года

One Zoom — первый смартфон Motorola с телефото. Кроме того, он оснащён широкоугольной, ультраширокоугольной камерой и датчиком глубины.

Аппарат набрал 87 баллов. Таким образом он стал лучшим смартфоном от Motorola в рейтинге DxOMark. Тем не менее устройство чуть-чуть не дотянуло до iPhone 7 Plus (88 баллов) и Samsung Galaxy S7 Edge (89).

Исключительно фотовозможности смартфона специалисты оценили в 92 балла, а качество видеосъёмки — в 77 баллов. В итоге эксперты DxOMark пришли к выводу, что One Zoom не может бросить вызов аппаратам из топа рейтинга. В этом ему мешают нестабильность фокуса при увеличении, слабая цветопередача, ограниченный динамический диапазон и сбои при расчёте глубины для снимков с эффектом боке.