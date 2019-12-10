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Сегодня 17:17
Новый флагманский смартфон Motorola уступил по качеству камеры iPhone 2016 года
Но стал лучшим среди «своих»
Известный ресурс DxOMark протестировал камеру нового Motorola One Zoom. Она имеет четыре датчика, один из которых 48-мегапиксельный. К сожалению, оценку устройство получило невысокую.
One Zoom — первый смартфон Motorola с телефото. Кроме того, он оснащён широкоугольной, ультраширокоугольной камерой и датчиком глубины.
Аппарат набрал 87 баллов. Таким образом он стал лучшим смартфоном от Motorola в рейтинге DxOMark. Тем не менее устройство чуть-чуть не дотянуло до iPhone 7 Plus (88 баллов) и Samsung Galaxy S7 Edge (89).
Исключительно фотовозможности смартфона специалисты оценили в 92 балла, а качество видеосъёмки — в 77 баллов. В итоге эксперты DxOMark пришли к выводу, что One Zoom не может бросить вызов аппаратам из топа рейтинга. В этом ему мешают нестабильность фокуса при увеличении, слабая цветопередача, ограниченный динамический диапазон и сбои при расчёте глубины для снимков с эффектом боке.