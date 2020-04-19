Новый флагманский смартфон Nokia может получить подэкранную камеру

Слухи о необычном устройстве фронтальной камеры в Nokia 9.3 PureView появились уже давно. Сначала инсайдеры утверждали, что разработчики тестируют выдвижную камеру. Теперь издание PhoneArena сообщает, что в Nokia почти завершили разработку подэкранной камеры. Она станет частью большого апгрейда под названием PureDisplay V3.

Это значит, что в дисплее Nokia 9.3 PureView не должно быть никаких вырезов. Это может стать преимуществом для будущего флагманского смартфона.

Источники также сообщили, что HMD Global планирует оснастить новинку экраном частотой обновления в 120 Гц.