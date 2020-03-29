Новый флагманский смартфон OnePlus получит рекордно яркий экран

Речь идёт о модели OnePlus 8 Pro. Если верить инсайдеру, смартфон получит OLED-экран диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Это вполне возможно, ведь у прошлогодних флагманов OnePlus был дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Что касается остальных характеристик экрана OnePlus 8 Pro, то ему обещают отличную цветопередачу, технологию динамической компенсации качества изображения MEMC, 10-битную глубину цвета, расширенный динамический диапазон и рекордную пиковую яркость в 1400 кд/м2. У iPhone 11, например, она равна 549 кд/м2.

Анонс смартфона OnePlus 8 Pro ожидается 15 апреля 2020 года.