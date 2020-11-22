Новый флагманский смартфон OnePlus рассекретили до анонса
По рендерам видно, что смартфон получит модуль с камерами, расположенный в верхнем левом углу задней панели. Он будет включать в себя четыре сенсора. Самый большой датчик, скорее всего, будет функционировать как основной. Этот модуль также будет ультраширокоугольным. Самый маленький же датчик будет макрокамерой.
Что касается материалов корпуса, то по информации источника, OnePlus 9 Pro будет покрыт стеклом. Спереди смартфон будет оснащён экраном с загнутыми краями и тонкими рамками. В дисплее будет маленький вырез под селфи-камеру. Ожидается, что диагональ экрана составит 6,55 дюйма. Частота обновления дисплея тут будет равна 120 ГЦ. Также ожидается, что OnePlus 9 Pro будет поддерживать 65-Вт зарядку. В качестве аппаратной основы смартфона будет выступать ожидаемый процессор Snapdragon 875.