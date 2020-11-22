Новый флагманский смартфон OnePlus рассекретили до анонса

Что касается материалов корпуса, то по информации источника, OnePlus 9 Pro будет покрыт стеклом. Спереди смартфон будет оснащён экраном с загнутыми краями и тонкими рамками. В дисплее будет маленький вырез под селфи-камеру. Ожидается, что диагональ экрана составит 6,55 дюйма. Частота обновления дисплея тут будет равна 120 ГЦ. Также ожидается, что OnePlus 9 Pro будет поддерживать 65-Вт зарядку. В качестве аппаратной основы смартфона будет выступать ожидаемый процессор Snapdragon 875.