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Сегодня 15:12

Новый флагманский смартфон OnePlus рассекретили до анонса

Выйдет он в марте
Инсайдер опубликовал рендеры нового флагманского смартфона OnePlus 9 Pro. Устройство могут анонсировать лишь в марте 2021 года.

По рендерам видно, что смартфон получит модуль с камерами, расположенный в верхнем левом углу задней панели. Он будет включать в себя четыре сенсора. Самый большой датчик, скорее всего, будет функционировать как основной. Этот модуль также будет ультраширокоугольным. Самый маленький же датчик будет макрокамерой.

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Что касается материалов корпуса, то по информации источника, OnePlus 9 Pro будет покрыт стеклом. Спереди смартфон будет оснащён экраном с загнутыми краями и тонкими рамками. В дисплее будет маленький вырез под селфи-камеру. Ожидается, что диагональ экрана составит 6,55 дюйма. Частота обновления дисплея тут будет равна 120 ГЦ. Также ожидается, что OnePlus 9 Pro будет поддерживать 65-Вт зарядку. В качестве аппаратной основы смартфона будет выступать ожидаемый процессор Snapdragon 875.