Новый флагманский смартфон Oppo сможет работать в режиме микроскопа

Информацией о смартфоне Find X3 Pro поделился известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass). Он утверждает, что Oppo Find X3 будет оснащён макрообъективом с 25-кратным зумом, который будет сопровождаться в блоке кольцом для вспышки. Этот модуль сможет служить в качестве портативного микроскопа. Пока в сети нет ни одного примера снимка, сделанного на эту камеру.

Помимо этого, Oppo Find X3 Pro будет иметь ещё одну революционную функцию. Он будет обладать сквозной поддержкой 10-битной глубина цвета. Смартфон сможет и снимать фотографии и видео с 10-битной глубиной цвета, и поддерживать 10-битную цветопередачу. Известно также, что Oppo Find X3 Pro получит процессор Snapdragon 888.