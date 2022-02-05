Новый флагманский смартфон Samsung получит 1 ТБ, но не во всех странах

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Новый флагманский смартфон Samsung получит 1 ТБ, но не во всех странахВ России, видимо, нет
Многие ожидали, что грядущий Samsung Galaxy S22 Ultra получит 1 ТБ хранилища, как iPhone. Однако потом появились опровержения этой информации. Теперь инсайдер уточнил все сведения.
Информатор Роланд Квандт (Roland Quandt) заверил, что на рынок выйдет вариант Galaxy S22 Ultra ёмкостью 1 ТБ, однако коснётся это не всех стран. Скорее всего, модель с 1 ТБ будет доступна на рынке США и основных европейских рынках.
Samsung не впервые выпустит флагманское устройство с хранилищем до 1 ТБ. Ещё в 2019 году вышел Galaxy S10 Plus с таким объёмом памяти. Оперативки у него было 12 ГБ. А вот Galaxy S22 Ultra с 1 ТБ памяти, скорее всего, получит 16 ГБ ОЗУ.
Источник: Gizmochina