Новый флагманский смартфон Samsung получит 1 ТБ, но не во всех странах

Информатор Роланд Квандт (Roland Quandt) заверил, что на рынок выйдет вариант Galaxy S22 Ultra ёмкостью 1 ТБ, однако коснётся это не всех стран. Скорее всего, модель с 1 ТБ будет доступна на рынке США и основных европейских рынках.

Samsung не впервые выпустит флагманское устройство с хранилищем до 1 ТБ. Ещё в 2019 году вышел Galaxy S10 Plus с таким объёмом памяти. Оперативки у него было 12 ГБ. А вот Galaxy S22 Ultra с 1 ТБ памяти, скорее всего, получит 16 ГБ ОЗУ.