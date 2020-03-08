Новый флагманский смартфон Samsung прошёл тест на изгиб и огонь

Зак справедливо отметил, что данный аппарат можно назвать одним из самых технологичных за последнее время. Однако было бы неплохо, если бы инновационность ещё и сочеталась с прочностью.

Сначала, по традиции, блогер проверил экран аппарата на устойчивость к царапинам. Тут результаты были средними по больнице: защитное стекло начало повреждаться от инструмента с твёрдостью в шесть баллов. Огонь тоже не оказал существенного влияния на работу смартфона.

В конце Зак, конечно же, попытался согнуть Galaxy S20 Ultra руками. У него ничего не вышло, что можно считать успехом для смартфона.