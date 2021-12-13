Телефоны
Сегодня в 12:55
1 мин.

Новый флагманский смартфон Samsung S22 засветился на фото

Может разочаровать
Ожидается, что Samsung представит серию флагманских смартфонов Galaxy S22 в начале февраля. Сегодня в интернете опубликовали фотографию стандартной модели из линейки.
Новый флагманский смартфон Samsung S22 засветился на фото

По слухам, дизайн обычной и Plus моделей будет таким, как у представителей серии Galaxy S21. Появившаяся в китайской соцсети Weibo фотография Galaxy S22 подтверждает это. Можно даже было бы подумать, что на снимке S21, если бы не глянцевая задняя панель. Текущая флагманская серия имеет матовое покрытие.

Новый флагманский смартфон Samsung S22 засветился на фото

У Samsung Galaxy S22 будет такая вертикальная тройная основная камера в левом верхнем углу задней панели. Конечно, это может быть фейковая фотография, но все слухи указывают на сходство дизайна с предыдущим поколением.

Отличаться же будет, пожалуй, только модель S22 Ultra. Есть, кстати, информация, что этот смартфон получит имя S22 Note.

Источник: GSMArena
Новости партнеров
Новости партнеров