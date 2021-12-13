Новый флагманский смартфон Samsung S22 засветился на фото

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Новый флагманский смартфон Samsung S22 засветился на фотоМожет разочаровать
Ожидается, что Samsung представит серию флагманских смартфонов Galaxy S22 в начале февраля. Сегодня в интернете опубликовали фотографию стандартной модели из линейки.
По слухам, дизайн обычной и Plus моделей будет таким, как у представителей серии Galaxy S21. Появившаяся в китайской соцсети Weibo фотография Galaxy S22 подтверждает это. Можно даже было бы подумать, что на снимке S21, если бы не глянцевая задняя панель. Текущая флагманская серия имеет матовое покрытие.
У Samsung Galaxy S22 будет такая вертикальная тройная основная камера в левом верхнем углу задней панели. Конечно, это может быть фейковая фотография, но все слухи указывают на сходство дизайна с предыдущим поколением.
Отличаться же будет, пожалуй, только модель S22 Ultra. Есть, кстати, информация, что этот смартфон получит имя S22 Note.
Источник: GSMArena