Новый флагманский смартфон Samsung S22 засветился на фото

У Samsung Galaxy S22 будет такая вертикальная тройная основная камера в левом верхнем углу задней панели. Конечно, это может быть фейковая фотография, но все слухи указывают на сходство дизайна с предыдущим поколением.

Отличаться же будет, пожалуй, только модель S22 Ultra. Есть, кстати, информация, что этот смартфон получит имя S22 Note.