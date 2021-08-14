Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 оказался в дефиците

Президент Xiaomi заявил, что запасы Mi Mix 4 действительно небольшие. Причины тому — ограниченные поставки Snapdragon 888 Plus и трудности с производством керамического материала. Дело в том, что стоимость производства керамического материала в пять или шесть раз выше, чем стандартного стекла.

Первая партия Mi Mix 4 была мгновенно раскуплена. Президент Xiaomi извинился перед фанатами и сказал, что запасы смартфона при продаже 16 августа также будут ограничены.

Напомним, Mi Mix 4 отличился подэкранной камерой и поддержкой 120-Вт зарядки.