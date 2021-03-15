Новый флагманский смартфон Xiaomi оказался сложным в ремонте

Полный разбор можно почитать по этой ссылке. Мы же приведём только ключевые мысли.

К сожалению, с точки зрения ремонтопригодности Xiaomi Mi 11 — не лучший смартфон. Из плюсов специалисты отметили только необходимость использовать лишь одну стандартную отвёртку Phillips.

Эксперты рассказали, что клей внутри аппарата не очень стойкий, многие компоненты смартфона модульные, а экран и батарею можно заменить по отдельности, хоть это и будет утомительно. На этом все преимущества закончились. Из минусов специалисты назвали стеклянный корпус, который повышает вероятность разбить смартфон при падении. Закруглённое стекло также требует специальных инструментов, кроме того, его можно случайно повредить во время ремонта. Ещё один недостаток — для замены подэкранного сканера отпечатков пальцев придётся снимать весь дисплей, что чревато его поломкой.

Оценка ремонтопригодности Xiaomi Mi 11 — 4 из 10. Не впечатляющий результат.