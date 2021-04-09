Новый флагманский смартфон ZTE рассекречен до премьеры

По информации инсайдеров, новый смартфон ZTE получит большой AMOLED дисплей диагональю 6,9 дюйма частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Также у ZTE Axon 30 Pro+ будет установлено новое поколение подэкранной фронтальной камеры. Такая уже была у ZTE Axon 20, но получила негативные отзывы. Новое поколение технологии должно быть лучше.

Также сообщается, что ZTE Axon 30 Pro+ получит до 12 ГБ оперативной памяти, батарею на 4500 мАч, поддержку быстрой 55-Вт зарядки. Смартфон будет стоить $1200.