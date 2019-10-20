Новый Galaxy M30s с огромным аккумулятором взорвался сразу после покупки

Об инциденте рассказал покупатель из Индии Мохаммед Билал (Mohammed Bilal). Он опубликовал фотографию покорёженного и опалённого Galaxy M30s. Если верить мужчине, он приобрёл смартфон на Amazon. Взорвалось устройство уже на следующий день. Что стало причиной столь неприятного события, неизвестно.

Сообщается, что индийская Samsung уже связалась с пользователем и попросила его предоставить компании контакты. Скорее всего, будет проведена экспертиза. Тогда мы и узнаем, виноват ли в происшествии аккумулятор — главная «фишка» новинки.