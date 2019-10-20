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Новый Galaxy M30s с огромным аккумулятором взорвался сразу после покупки
Пока известно только об одном случае
В сентябре Samsung представила новый смартфон Galaxy M30s с аккумулятором на 6000 мАч. Недавно его продажи начались и в России. Теперь один из владельцев новинки поделился печальной историей: устройство не прослужило ему и двух дней.
Об инциденте рассказал покупатель из Индии Мохаммед Билал (Mohammed Bilal). Он опубликовал фотографию покорёженного и опалённого Galaxy M30s. Если верить мужчине, он приобрёл смартфон на Amazon. Взорвалось устройство уже на следующий день. Что стало причиной столь неприятного события, неизвестно.
Сообщается, что индийская Samsung уже связалась с пользователем и попросила его предоставить компании контакты. Скорее всего, будет проведена экспертиза. Тогда мы и узнаем, виноват ли в происшествии аккумулятор — главная «фишка» новинки.
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