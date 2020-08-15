Новый Galaxy Note20 Ultra сравнили с конкурентами по времени работы на одном заряде

О тесте энтузиастов пишет издание 4PDA. В эксперименте Galaxy Note20 Ultra сравнили с Galaxy S20+, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10 и iPhone 11 Pro Max. Сначала энтузиасты запустили на всех смартфонах игру PUBG Mobile. Игровая сессия длилась 132 минуты. После этого у Galaxy Note20 Ultra осталось 66% заряда, у Galaxy S20+ и OnePlus 8 Pro — по 69%, у Xiaomi Mi10 — 72%, а у iPhone 11 Pro Max — 73%.

После трёх часов просмотров видео на между у Note20 Ultra остался 41% заряда, у Galaxy S20+ — 43%, у OnePlus — 48%, у iPhone — 50%, а у Xiaomi — 54%.

Затем смартфоны проверили в Instagram и просмотре веб-страниц в Chrome. Тут лидером стал флагман Xiaomi, Note20 Ultra показал худшие результаты (у него осталось всего 24%).