Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 стал неофициальной заменой Galaxy Note и получил стилус

Самая интересная «фишка» здесь — подэкранная селфи-камера. Она избавляет смартфон от вырезов, которые могут мешать восприятию. Другое заметное нововведение — поддержка Galaxy Z Fold3 стилуса S Pen. Пользователи могут купить два разных стилуса — Pro и Fold Edition. Оба совместимы со смартфоном. Это всё лишь подтверждает, что Galaxy Z Fold3 можно воспринимать как замену Galaxy Note, новой модели которого мы в этом году не увидим.

Камера у новинки тройная. Состоит из датчиков на 12 Мп. Galaxy Z Fold3 выйдет в трёх цветах — чёрном, серебристом и зелёном.