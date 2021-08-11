Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 стал неофициальной заменой Galaxy Note и получил стилус

Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 стал неофициальной заменой Galaxy Note и получил стилусА ещё подэкранную камеру
Компания утверждает, что сделала свои складные устройствами наиболее прочными, чем когда-либо. Они защищены стеклом Gorilla Glass Victus, новой плёнкой, которая на 80% устойчивее к царапинам, имеют сертификацию IPX8. По словам Samsung, гибкие смартфоны настолько же надёжные, как традиционные модели.
Galaxy Z Fold3 стал тоньше, чем представитель предыдущего поколения — теперь этот показатель равен 16 мм. Внешний экран устройства тут такой же — 6,2-дюймовый. Остался неизменным и внутренний большой дисплей (7,6-дюймовый). Частота обновления экрана достигает 120 Гц.
Samsung
Самая интересная «фишка» здесь — подэкранная селфи-камера. Она избавляет смартфон от вырезов, которые могут мешать восприятию. Другое заметное нововведение — поддержка Galaxy Z Fold3 стилуса S Pen. Пользователи могут купить два разных стилуса — Pro и Fold Edition. Оба совместимы со смартфоном. Это всё лишь подтверждает, что Galaxy Z Fold3 можно воспринимать как замену Galaxy Note, новой модели которого мы в этом году не увидим.
Камера у новинки тройная. Состоит из датчиков на 12 Мп. Galaxy Z Fold3 выйдет в трёх цветах — чёрном, серебристом и зелёном.
Samsung
Цены на Galaxy Z Fold3 стартуют с отметки в $1799.