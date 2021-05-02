Новый гибкий смартфон Samsung получит слой-защиту от царапин

Инсайдеры обнаружили товарные марки Samsung — Armor Frame и Pro-Shield — предназначенные для смартфонов. Это, вероятно, названия новых рамок и покрытий. Pro-Shield, скорее всего, принадлежит защитному покрытию, подобному Ceramic Shield. Кроме того, Samsung зарегистрировала товарные марки Armor Skin и Armor Layer. Последняя, как пишут, принадлежит защитному слою для гибких экранов.

Наличие такого слоя позволит использовать с Galaxy Z Fold 3 стилус S-Pen. Он не будет оставлять следов на экране.