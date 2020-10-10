Новый Google Pixel 5 оказался неожиданно популярен

Поставки смартфонов начнутся в Европе со следующей недели, но по предварительным заказам в некоторых странах все места уже заняты.

Google ранее заявила о скромных ожиданиях в отношении продаж смартфонов Pixel 5 и 4a 5G в этом году. Как писали СМИ, компания надеется продать около 800 000 устройств до конца 2020. Но, судя по предзаказам в Европе, можно предположить, что Google поспешила с выводами.

Напомним, Pixel 5 оказался не флагманским смартфоном с процессором Snapdragon 765G. У него есть поддержка 5G, беспроводная зарядка, экран частотой обновления 90 Гц. Цены на смартфон начинаются с $699.