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Новый Google Pixel 5 оказался неожиданно популярен
В Европе его расхватали
Недавно представленный Pixel 5 уже разобрали со складов магазинов Google в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции. Кажется, спрос на новинку больше, чем ожидала сама Google.
Поставки смартфонов начнутся в Европе со следующей недели, но по предварительным заказам в некоторых странах все места уже заняты.
Google ранее заявила о скромных ожиданиях в отношении продаж смартфонов Pixel 5 и 4a 5G в этом году. Как писали СМИ, компания надеется продать около 800 000 устройств до конца 2020. Но, судя по предзаказам в Европе, можно предположить, что Google поспешила с выводами.
Напомним, Pixel 5 оказался не флагманским смартфоном с процессором Snapdragon 765G. У него есть поддержка 5G, беспроводная зарядка, экран частотой обновления 90 Гц. Цены на смартфон начинаются с $699.