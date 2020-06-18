Новый игровой смартфон Asus ROG Phone 3 получит специально разогнанный флагманский процессор Snapdragon 865

Также пищу для размышлений добавляет опубликованное фото устройство — судя по нему, компания решила заменить уже привычную разноцветную надпись “Republic of Gamers” на “Tencent Games”. Данный факт может намекать нам на то, что в рамках презентации смартфона либо будет объявлено о крупном сотрудничестве между производителем устройства и игровым разработчиком, либо же Tencent Games анонсирует некий новый проект, который стартует в том числе и на новом Asus ROG Phone 3.