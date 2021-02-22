Новый игровой смартфон Nubia будет заряжаться с 0 до 100% за 5 минут

Red Magic 6 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Сегодня глава бренда Ни Фей (Ni Fei) рассказал, что Red Magic 6 Pro будет поставляться с соответствующим зарядным устройством в коробке. Оно позволит смартфону заряжаться всего за 5 минут.

Глава бренда не преминул отметить, что пока другие производители убирают зарядки из коробок или кладут туда медленные адаптеры, Nubia решила пойти другим путём.

Ни Фей также объяснил, какие меры предосторожности приняла его команда, чтобы смартфон не перегрелся и не повредил батарее. У Red Magic 6 Pro есть графитовая пластина, которая способствует быстрой зарядке и электролит, который использует кинетическую энергию, чтобы перераспределять заряд быстрее.

Также разработчики сделали для аккумулятора усиленный корпус.