Новый игровой смартфон Xiaomi будет «зеркалить» изображение с экрана на компьютер

GSMArena пишет, что Black Shark 3S будет работать под управлением специальной оболочки JOYUI 12. Она поддерживает функцию трансляции картинки со смартфона на компьютер через USB 3.0. То есть можно будет подключить Black Shark 3S к ПК, запустить на смартфоне приложение и увидеть изображение на большом экране в 60 fps. Также приложение принимает ввод с клавиатуры и мыши. Работает это всё не только с играми.

Кроме того, известно, что Black Shark 3S будет поддерживать управление жестами. Это может быть полезно в играх, когда нужно быстро поменять оружие, например.

Ещё одна опция JOYUI 12 под названием Game Barrage позволит показывать уведомления из мессенджеров поверх игрового экрана. Причём в них будет отображаться сообщение целиком. Обещают поддержку и голосового управления.