Новый ИИ OpenAI работает на Snapdragon, но ваш смартфон её не потянет

Опубликовано 07 августа 2025, 13:541 мин.
Новый ИИ OpenAI работает на Snapdragon, но ваш смартфон её не потянетСлишком тяжело
Qualcomm объявила, что новая ИИ-модель от OpenAI — gpt-oss-20b — теперь может работать не в облаке, а прямо на устройствах с чипами Snapdragon. Но радоваться пока рано — обычные смартфоны не справятся с такой задачей. Модель требует 24 ГБ оперативной памяти.
© Qualcomm
Тем не менее, это важный шаг. Локальный запуск ИИ означает более быстрые и приватные функции, без передачи данных в облако.
Сейчас OpenAI предлагает модель разработчикам — она уже доступна на таких платформах, как Hugging Face и Ollama. В будущем подобные технологии могут появиться и в обычных телефонах.
Qualcomm считает это «вехой» в развитии ИИ и обещает вскоре поделиться дополнительной информацией.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный