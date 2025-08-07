Новый ИИ OpenAI работает на Snapdragon, но ваш смартфон её не потянет

Тем не менее, это важный шаг. Локальный запуск ИИ означает более быстрые и приватные функции, без передачи данных в облако.

Сейчас OpenAI предлагает модель разработчикам — она уже доступна на таких платформах, как Hugging Face и Ollama. В будущем подобные технологии могут появиться и в обычных телефонах.

Qualcomm считает это «вехой» в развитии ИИ и обещает вскоре поделиться дополнительной информацией.