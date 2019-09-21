Новый iPhone 11 Pro Max разобрали и проверили на ремонтопригодность

Это 6 баллов из 10. Эксперты отметили, что заменить экран и аккумулятор у новинки достаточно легко. Это отнесли к плюсам. Немного усложнит ремонт хорошая водозащита аппаратов, однако она же снижает риск получить повреждения при погружении в воду. К минусам смартфона специалисты отнесли переднее и заднее стекло. Если разобьётся задняя панель, то придётся менять многое.

Эксперты iFixit также постарались ответить на актуальные вопросы о новых iPhone. В частности, об объёме оперативной памяти и наличии аппаратной поддержки беспроводной зарядки. Специалисты сошлись на том, что, скорее всего, у смартфона 4 ГБ «оперативки», но не до конца уверены в этом из-за проблем с расшифровкой маркировки микросхемы.

Что касается обратной зарядки, то сначала эксперты нашли некую таинственную плату и предположили, что она и может быть аппаратным средством для функции. Однако позже в сети появились опровержения этому.