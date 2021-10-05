Новый iPhone 13 Pro Max официально признан смартфоном с лучшим дисплеем

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Новый iPhone 13 Pro Max официально признан смартфоном с лучшим дисплеем99 баллов от DxOMark
Эксперты DxOMark оценили дисплей iPhone 13 Pro Max. В результате смартфон возглавил рейтинг портала, побив предыдущего лидера — Huawei P50 Pro.
iPhone 13 Pro Max дали 99 баллов. Это самая высокая оценка, которую эксперты когда-либо давали за дисплей смартфона. Специалисты похвалили iPhone 13 Pro Max за его плавность при просмотре, отличную цветопередачу и «выдающийся» HDR10.
Напомним, смартфон оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5: 9. DxOMark назвал дисплей устройства «просто потрясающим» и добавил, что он обеспечивает отличную читаемость практически в любых условиях.
Из минусов эксперты отметили, что дисплей не был достаточно ярким при настройках по умолчанию для комфортного ночного чтения. Кроме того, при включении синего светофильтра у него был сильный оранжевый оттенок.