Новый iPhone 13 Pro Max официально признан смартфоном с лучшим дисплеем

iPhone 13 Pro Max дали 99 баллов. Это самая высокая оценка, которую эксперты когда-либо давали за дисплей смартфона. Специалисты похвалили iPhone 13 Pro Max за его плавность при просмотре, отличную цветопередачу и «выдающийся» HDR10.

Напомним, смартфон оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5: 9. DxOMark назвал дисплей устройства «просто потрясающим» и добавил, что он обеспечивает отличную читаемость практически в любых условиях.

Из минусов эксперты отметили, что дисплей не был достаточно ярким при настройках по умолчанию для комфортного ночного чтения. Кроме того, при включении синего светофильтра у него был сильный оранжевый оттенок.