Новый iPhone SE 3 станет последним смартфоном Apple с ЖК-экраном

При этом Apple не будет больше устанавливать такие экраны в будущие свои смартфоны. Помимо вышеперечисленного в iPhone SE 3 будут процессор A15 Bionic и поддержка 5G.

Стоит отметить, что слухи о дизайне следующего iPhone SE‌ были неоднозначными. Одни инсайдеры говорили, что устройство будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, как iPhone‌ XR, а также Touch ID. Другие утверждали, что iPhone SE третьего поколения будет иметь тот же дизайн, что и текущая модель.

Есть информация, что ‌iPhone SE‌ 3 выйдет весной 2022 года по цене от $399.