Новый iPhone SE будет представлен в ближайшие дни

Опубликовано 08 февраля 2025, 05:151 мин.
Новый iPhone SE будет представлен в ближайшие дниБудете обновляться?
Apple собирается представить обновленный iPhone SE в ближайшие несколько дней, а его релиз ожидается в конце этого месяца, пишут СМИ. Новый iPhone SE, который, скорее всего, получит название «iPhone 16e», будет отличаться значительными обновлениями, включая дизайн, похожий на iPhone 14, и более крупный 6,1-дюймовый OLED-экран. Он также будет работать на новейшем чипе Apple A18 и его оснастят портом USB-C, которого не было у предыдущей модели.
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Новый iPhone SE, по некоторым данным, станет первым устройством Apple, в котором будет использоваться собственный чип модема, пока что компания полагается на Qualcomm. Новый чип должен сделать телефон более энергоэффективным и улучшить его способность подключаться к сетям.
Пока точная цена неизвестна, но ожидается, что новый iPhone SE будет немного дороже своего предшественника, который стоил около 529 евро. Apple может не проводить специального мероприятия по случаю запуска, и анонс может быть сделан непосредственно на сайте Apple.