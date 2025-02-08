Новый iPhone SE будет представлен в ближайшие дни

Новый iPhone SE, по некоторым данным, станет первым устройством Apple, в котором будет использоваться собственный чип модема, пока что компания полагается на Qualcomm. Новый чип должен сделать телефон более энергоэффективным и улучшить его способность подключаться к сетям.

Пока точная цена неизвестна, но ожидается, что новый iPhone SE будет немного дороже своего предшественника, который стоил около 529 евро. Apple может не проводить специального мероприятия по случаю запуска, и анонс может быть сделан непосредственно на сайте Apple.