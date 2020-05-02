Новый iPhone SE достойно прошёл тест на падение

Тест провели авторы YouTube-канала PhoneBuff. Для эксперимента они использовали роботизированные манипуляторы. Смартфоны бросали с одинаковой высоты на кусок камня.

После первого же падения заднее стекло iPhone 11 Pro Max разбилось. iPhone SE перенёс испытание спокойно. Падение на угол оба смартфона пережили без особых последствий, а падение экраном вниз снова оказалось разрушительнее для iPhone 11 Pro Max. Однако, надо отметить, что оба смартфона в итоге остались в рабочем состоянии. Хотя после десяти падений обе модели выглядели не очень. Но по результатам трёх раундов победителем всё равно можно назвать iPhone SE 2020.