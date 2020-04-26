Новый iPhone SE прошёл тест на прочность

Автор YouTube-канала JerryRigEverything взял для традиционного теста красный iPhone SE 2020. Блогер показал, что в комплекте с телефоном идут наушники и зарядное устройство мощностью 5 Ватт. Зак начал с теста на царапины. Экран выдержал воздействие инструмента с твёрдостью 6-7. Это стандартный хороший результат. Сканер отпечатков пальцев тоже достойно выдержал испытание царапинами.

У iPhone SE 2020 есть пластиковый слой, что неплохо для прочности устройства и облегчает замену экрана. В целом, аппарат состоит из металла. Дисплей смартфона также выдержал тест на огонь. Согнуть iPhone SE 2020 тоже не так то просто.

В итоге Зак остался доволен качеством устройства и похвалил команду Apple.