Новый iPhone SE в России стал доступен в аренду

Как пишет CNews, такую услугу начал предоставлять официальный реселлер продукции Apple в России re:Store. По словам его представителей, все модели iPhone SE 2020 доступны по подписке в рамках программы re:Store upgrade. Клиенты могут пользоваться устройствами Apple по цене от 2932 рублей в месяц. Каждые 12 месяцев можно бесплатно апгрейдить смартфон.

Данная программа действует с ноября 2019 года. По ней можно приобрести не только iPhone SE 2020, но и модели iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS и iPhone XS Max. Оставить заявку на оформление подписки можно в сети фирменных магазинов re:Store и на сайте подпишись.рф.