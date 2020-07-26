Новый китайский смартфон назвали лучшей альтернативой недорогому iPhone SE 2020

Речь идёт о OnePlus Nord. Автор материала рассуждает о том, что эта модель стать популярной альтернативой на европейском рынке. Потому сравниваются европейские цены: 400 евро за OnePlus Nord и 480 евро за iPhone SE (2020). На российском рынке OnePlus Nord пока не представлен, а вот смартфон Apple в минимальной конфигурации стоит 39 990 рублей.

Авторы отмечают, что новинка OnePlus имеет более современный дизайн, чем iPhone SE: это, например, лучшее соотношение размера экрана к площади передней панели. Сам дисплей в OnePlus Nord — AMOLED с частотой обновления 90 Гц. iPhone SE таким похвастаться не может.

Помимо этого, смартфон OnePlus уже поддерживает 5G, а у Apple первые такие смартфоны только должны выйти осенью. Впрочем, пока поддержка 5G выглядит преимуществом лишь в долгосрочной перспективе.