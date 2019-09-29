Ferra
Телефоны
Сегодня 15:16

Новый недорогой Galaxy M30s побил популярный бюджетник от Xiaomi в тесте камеры

Redmi Note 7 Pro
Недавно Samsung выпустила в Индии обновлённую версию Galaxy M30 с увеличенным аккумулятором и тройной основной камерой. Цены на смартфон начинаются с $196 (около 12,6 тысяч рублей). Аппарат сравнили по качеству съёмки с популярным бюджетником Redmi Note 7 Pro, который на старте продаж можно было купить примерно за такую же сумму.

Камера у Galaxy M30s состоит из датчиков на 48 Мп, 5 Мп и 8 Мп. У Redmi Note 7 Pro камера двойная — также на 48 Мп и на 5 Мп. Слепой тест портала 91mobiles и голосование читателей помогли определить среди смартфонов лидера по качеству съёмки. Стоит отметить, что в испытании участвовал и Realme 5 Pro, у которого камера и вовсе четверная с главным 48-мегапиксельным датчиком. Цена у него, кстати, самая низкая — $140.

В итоге Galaxy M30s выиграл в четырёх сравнениях из пяти, а в трёх из них — с большим отрывом от конкурентов.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Пример фото на Galaxy M30s

Фото: 91mobiles

Самое читаемое