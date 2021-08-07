Новый недорогой OnePlus оказался не очень прочным смартфоном

Телефоны
Сегодня в 17:51
Новый недорогой OnePlus оказался не очень прочным смартфономНо формально тест-драйв прошёл
У OnePlus есть модель Nord N200, которую считают самым доступным смартфоном компании с поддержкой 5G. Блогер JerryRigEverything проверил смартфон на прочность.
С защитным стеклом экрана всё было как обычно — тест на царапины дал тот же результат, что у большинства смартфонов. Корпус оказалось достаточно легко поцарапать. На задней панели устройства блогер даже выцарапал рисунок. Защита у блока камер тоже оказалась не устойчивее.
Телефон не очень хорошо прошёл тест на изгиб. Видно, что его верхняя часть в руках блогера отогнулась слишком сильно.
Формально смартфон прошёл испытания, и если обращаться с ним даже не сверхаккуратно, он должен прослужит достаточно долго. Однако на тестах у JerryRigEverything бывали и более прочные устройства.