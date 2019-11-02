Телефоны
Сегодня 15:58
Новый недорогой смартфон Xiaomi получит необычную подсветку
Его презентация должна состояться 5 ноября
Уже совсем скоро Xiaomi представит новый смартфон Mi CC9 Pro, оснащённый камерой с датчиком на 108 Мп. Теперь компания сообщила, что устройство получит необычную световую систему оповещений.
Новую функцию китайцы назвали breathing light. Всякий раз, когда на Mi CC9 Pro будут приходить сообщения, телефонные звонки и другие уведомления, боковые края AMOLED-экрана устройства будут мерцать.
Кроме того, Xiaomi заявила, что новинка получит улучшенный динамик, который в два раза громче, чем в любых ранее выпущенных продуктах. Смартфон также будет иметь стандартный разъём для наушников.
Экран Mi CC9 Pro будет изогнутым по краям, камера получит главный датчик изображения на 108 Мп, «фронталка» — сенсор на 32 Мп. Ёмкость аккумулятора устройство составит 5260 мАч. Ожидается поддержка быстрой 30-ваттной зарядки.