Новый недорогой смартфон Xiaomi получит необычную подсветку

Новую функцию китайцы назвали breathing light. Всякий раз, когда на Mi CC9 Pro будут приходить сообщения, телефонные звонки и другие уведомления, боковые края AMOLED-экрана устройства будут мерцать.

Кроме того, Xiaomi заявила, что новинка получит улучшенный динамик, который в два раза громче, чем в любых ранее выпущенных продуктах. Смартфон также будет иметь стандартный разъём для наушников.

Экран Mi CC9 Pro будет изогнутым по краям, камера получит главный датчик изображения на 108 Мп, «фронталка» — сенсор на 32 Мп. Ёмкость аккумулятора устройство составит 5260 мАч. Ожидается поддержка быстрой 30-ваттной зарядки.