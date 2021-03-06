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Сегодня в 18:20
Новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi впервые разобрали
Pro-модель
Недавно Xiaomi представила новую серию смартфонов Redmi Note 10. В сети уже появилось видео от компании с разбором Redmi Note 10 Pro.
В ролике разобрали бронзовый аппарат. Видео начинается со снятия задней панели смартфона. Внутри устройство поделено на три части: верхнюю с процессором, памятью, камерой, одним из двух динамиков; центральную с батареей и нижнюю.
Разборка показала большой 108-Мп датчик камеры Samsung HM2. Также смартфон снабжён ультраширокоугольным, телемакро-модулями и сенсором глубины. Помимо этого у аппарата есть инфракрасный датчик.
Извлечение аккумулятора показало, что он изготовлен китайской Sunwoda Electronics Co Ltd. Его ёмкость составляет 5020 мАч.
Ещё при разборе был виден новый вибромотор Z-Axis.