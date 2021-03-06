Новый недорогой смартфон Xiaomi Redmi впервые разобрали

В ролике разобрали бронзовый аппарат. Видео начинается со снятия задней панели смартфона. Внутри устройство поделено на три части: верхнюю с процессором, памятью, камерой, одним из двух динамиков; центральную с батареей и нижнюю.

Разборка показала большой 108-Мп датчик камеры Samsung HM2. Также смартфон снабжён ультраширокоугольным, телемакро-модулями и сенсором глубины. Помимо этого у аппарата есть инфракрасный датчик.

Извлечение аккумулятора показало, что он изготовлен китайской Sunwoda Electronics Co Ltd. Его ёмкость составляет 5020 мАч.

Ещё при разборе был виден новый вибромотор Z-Axis.