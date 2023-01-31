Новый Phantom? Tecno пообещала новый флагманский смартфон уже в феврале

На выставке будут показаны смартфоны из последней флагманской линейки бренда Phantom X2 – Phantom X2 Pro 5G и Phantom X2 5G. Они оснащены процессором MediaTek Dimensity 9000 5G. Модель X2 Pro является первым в мире смартфоном с выдвижным портретным объективом, сравнимым с профессиональной камерой.

Также на MWC продемонстрируют устройства Camon 19 Pro Mondrian Edition (способен менять цвет корпуса под воздействием солнечного света), Spark 9 Pro BMW Edition и Spark 10 Pro, а также Pova 4 Pro.